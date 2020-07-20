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Відаль вперше за 9 років залишився без чемпіонської медалі

10:54 - Читать на русском
Відаль вперше за 9 років залишився без чемпіонської медалі
Артуро Відаль / Фото з відкритих джерел

Чилійський легіонер каталонського клубу втратив можливість здобути чергове чемпіонство.

Півзахисник Барселони Артуро Відаль вперше за останні дев'ять років залишився без чемпіонської медалі. Каталонці ще за тур до фінішу Ла Ліги втратили шанси на перемогу у чемпіонаті Іспанії, задовольнившись сріблом.

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Таким чином, 33-річному футболісту не вдалось здобути черговий титул. Чемпіонська серія чилійця перервалась, адже Відаль не залишався без золотих медалей чемпіонату з 2011 року.

Нагадаємо, у Артуро чотири чемпіонства з Ювентусом (2012, 2013, 2014 і 2015), три – з Баварією (2016, 2017 і 2018) і одне – з Барселоною (2019).

До слова, Відаль перейшов до табору каталонців у січні 2018 року за 18 мн євро. У поточному сезоні провів за "блаугранас" 42 поєдинки у всіх турнірах, в яких забив 8 голів і віддав 3 результативні передачі.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Італія Ла Ліга Артуро Артуро Відаль Баварія Баварія Ювентус Ювентус Барселона Барселона
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