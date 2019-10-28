toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО - КАРПАТИ ШАХТАР - ОЛЕКСАНДРІЯ ЛІВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Відаль відхилив пропозицію з Китаю заради переходу в Інтер

09:54 462 Читать на русском
Відаль відхилив пропозицію з Китаю заради переходу в Інтер
Артуро Відаль / Фото з відкритих джерел

Гравець каталонської Барселони нещасливий у іспанському клубі і прагне найближчим часом змінити команду і чемпіонат.

Чілійський півзахисник Барселони Артуро Відаль незадоволений своїм положенням у каталонському клубі. Гравець планує перебратися до Італії – футболістом вже давно цікавиться Інтер, який волів підписати його ще влітку. У Відаля хороші стосунки з теперішнім наставником міланського клубу Антоніо Конте, з яким чилієць працював в Ювентусі і тричі виграв з ним Серію А.

Гравці Барселони сплюндрували роздягальню після матчу Ліги чемпіонів проти Славії – ганебна поведінка каталонців

При цьому у Відаля була пропозиція від одного з китайських клубів, але він її відхилив, повідомляє журналіст La Gazzetta dello Sport Ніколо Шіра.

Нагадаємо, у поточному сезоні Відаль взяв участь у восьми матчах, однак у стартовому складі вийшов лише на гру з Севільєю. Тільки у двох матчах, в яких Відаль виходив на заміну, він провів на полі більше 20 хвилин.

Вальверде вбиває Барселону

blog_ava
"Та пішли ви", – Джака жорстко відповів фанатам Арсенала, які освистали його після заміни у грі з Крістал Пелас
06:30
672
Теги
Іспанія Антоніо Конте Антоніо Конте Артуро Відаль Артуро Відаль Інтер Інтер Барселона Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
9
год
:
59
хв
Бертон Альбіон
21:45
Лестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук