Відаль відхилив пропозицію з Китаю заради переходу в Інтер

Гравець каталонської Барселони нещасливий у іспанському клубі і прагне найближчим часом змінити команду і чемпіонат.

Чілійський півзахисник Барселони Артуро Відаль незадоволений своїм положенням у каталонському клубі. Гравець планує перебратися до Італії – футболістом вже давно цікавиться Інтер, який волів підписати його ще влітку. У Відаля хороші стосунки з теперішнім наставником міланського клубу Антоніо Конте, з яким чилієць працював в Ювентусі і тричі виграв з ним Серію А.

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При цьому у Відаля була пропозиція від одного з китайських клубів, але він її відхилив, повідомляє журналіст La Gazzetta dello Sport Ніколо Шіра.

Нагадаємо, у поточному сезоні Відаль взяв участь у восьми матчах, однак у стартовому складі вийшов лише на гру з Севільєю. Тільки у двох матчах, в яких Відаль виходив на заміну, він провів на полі більше 20 хвилин.

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