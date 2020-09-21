"Сьогодні я прощаюсь зі всім колективом Барселони, провівши два роки у цьому чудовому клубі. Я гордий тим, що мав можливість одягнути цю футболку та грати з великими футболістами.

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Хочу подякувати своїй сім'ї, партнерам по команді, тренерам, лікарям, персоналу і чудовим вболівальникам, які завжди з любов'ю ставились до мене. Сьогодні я розпочинаю новий етап свого життя, але Барселона завжди залишиться у моєму серці. До зустрічі і завжди "Вперед Барса!", – написав чилієць в Instagram.

За інформацією ЗМІ, Барселона відпустить Відаля в Інтер на правах вільного агента.

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