Зірка "нерадзуррі" Артуро Відаль незабаром може покинути міланський клуб. Все через гроші.

Новий тренер Інтера Сімоне Індзагі не розраховує на 34-річного чилійця у прийдешньому сезоні, інформує Football Italia з посиланням на GdS.

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"Нерадзуррі" підписали Відаля з ініціативи попереднього наставника Антоніо Конте. Тепер, коли він покинув клуб, Артуро став "тягарем" для клубу через високу зарплатню. Клуб не хоче виплачувати йому 6,5 млн євро, а тому роздумує над достроковим розірванням контракту, який розрахований до наступного літа.

Наразі у послугах чилійця зацікавлені Бока Хуніорс, Фламенго та Амеріка. Щоправда, є проблема – ніхто з трьох колективів не готовий повністю покрити його зарплатню. Найближчим часом Відаль зустрінеться зі своїм агентом, щоб обговорити своє майбутнє.

До слова, у минулому сезоні Артуро провів 30 матчів у футболці "нерадзуррі", забив два м'ячі та віддав стільки ж результативних передач.

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