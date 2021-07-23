Відаль став "тягарем" для Інтера та може перебратись за океан
Зірка "нерадзуррі" Артуро Відаль незабаром може покинути міланський клуб. Все через гроші.
Новий тренер Інтера Сімоне Індзагі не розраховує на 34-річного чилійця у прийдешньому сезоні, інформує Football Italia з посиланням на GdS.
Відаль готовий піти з Інтера та вже назвав клуб, у якому мріє опинитись
"Нерадзуррі" підписали Відаля з ініціативи попереднього наставника Антоніо Конте. Тепер, коли він покинув клуб, Артуро став "тягарем" для клубу через високу зарплатню. Клуб не хоче виплачувати йому 6,5 млн євро, а тому роздумує над достроковим розірванням контракту, який розрахований до наступного літа.
Наразі у послугах чилійця зацікавлені Бока Хуніорс, Фламенго та Амеріка. Щоправда, є проблема – ніхто з трьох колективів не готовий повністю покрити його зарплатню. Найближчим часом Відаль зустрінеться зі своїм агентом, щоб обговорити своє майбутнє.
До слова, у минулому сезоні Артуро провів 30 матчів у футболці "нерадзуррі", забив два м'ячі та віддав стільки ж результативних передач.
Маліновський став зіркою, новий чемпіон, камбек Мілана в ЛЧ, крах Юве і Фонсеки – найголовніше про минулий сезон кальчо