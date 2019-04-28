Відаль став чемпіоном восьмий сезон поспіль – на заваді не стали 2 трансфери та 3 чемпіонати

Півзахисник Барселони Артуро Відаль встановив неймовірне досягнення, оформивши в складі "блаугранас" титул чемпіона Іспанії.

Чилієць виграв 8 поспіль чемпіонатів у топ-5 європейських ліг, повідомляє Coral.

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Водночас Відаль зіграв у трьох провідних першостях Європи – Італії, Німеччині та Іспанії. Спочатку він оформив 4 титули в складі туринського Ювентуса, потім – 3 у складі мюнхенської Баварії, а тепер переміг в іспанській Ла Лізі разом із Барселоною.

У сезоні 2018/19 Артуро Відаль провів 30 матчів в чемпіонаті Іспанії, в яких забив 2 м'ячі та зробив 6 асистів.