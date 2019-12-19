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Відаль сьогодні обговорить своє майбутнє в Барселоні

12:03 167 Читать на русском
Відаль сьогодні обговорить своє майбутнє в Барселоні
Артуро Відаль / AP

Півзахисник Барселони Артуро Відаль хоче якнайшвидше визначитися з подальшою кар'єрою.

 

Відаль самовільно покинув тренування Барселони перед Ель Класіко через образу на Вальверде, який вирішив не випускати його в стартовому складі на Реал. Хавбек давно роздумує над трансфером, а цей інцидент став останньою краплею.

Він зателефонував своєму агенту Фернандо Фелічевічу, і той приїхав на перемовини. Майбутнє Артуро в Барселоні сторони обговорять сьогодні в офісі клубу. Агент зустрінеться з керівництвом "блаугранас" і з'ясує ситуацію, повідомляє Mundo Deportivo.

Відаль хоче бути основним у команді та не збирається миритися з роллю резервіста в Барселоні. Ним цікавиться міланський Інтер. Втім, каталонці не відпустять хавбека за "дякую" – їх може переконати лише гідна пропозиція. Адже Артуро вважається важливою бойовою одиницею для досягнення поставлених цілей у цьому сезоні.

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