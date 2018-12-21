Відаль розповів про свою унікальність для Барселони та світового футболу

Півзахисник Барселони Артуро Відаль розповів про свою роль в каталонському клубі.

"Я був трохи роздратований, але це вже в минулому. Кожен футболіст хоче грати важливу роль в команді і виходити з перших хвилин. Однак зараз я думаю тільки про роботу, як робити її добре і вигравати титули.

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Я прийшов сюди для того, щоб додати свій внесок, а не створювати зайві проблеми. Намагаюся робити те, що хоче тренер. Деякі люди не розуміють мого стилю гри, проте я можу відбирати м'ячі, атакувати і захищатися. У світі не так багато півзахисників, які можуть діяти від штрафної до штрафної. Це добре для команди", – цитує Відаля видання RAC1.

В поточному сезоні Ла Ліги Відаль провів 13 матчів в яких відзначився двома голами та трьома асистами.

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