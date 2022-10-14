Чилійський півзахисник Фламенго не зміг бути присутнім на церемонії прощання з рідною людиною.

Ерасмо Відаль помер 11 жовтня внаслідок серцевого нападу. Батькові гравця збірної Чилі був 61 рік.

Батько Відаля знайдений мертвим

У той час гравець був з командою на виїзному матчі в Бразилії та не зміг особисто попрощатися з батьком у столиці Чилі Сантьяго. Відаль зі сльозами на очах стежив за похороном рідної людини в Instagram (трансляцію вела сестра футболіста), а відео стало вірусним у соцмережах.

ЗМІ повідомляють, що стосунки Артуро з батьком були ненайкращими, адже свого часу Ерасмо Відаль пішов із сім'ї. Втім, це не заважало відомому футболісту регулярно допомагати батькові.

До слова, попри трагічну звістку, 35-річний хавбек зіграв у першому фінальному матчі Кубка Бразилії проти Корінтіанса (0:0). Чилієць вийшов на поле на 65-й хвилині.

Раніше Артуро Відаль виступав за Байєр, Баварію, Інтер, Ювентус та Барселону. У складі національної збірної Чилі зіграв 133 поєдинки, у яких забив 32 голи. Статистика хавбека у Фламенго – 21 матч, 2 голи, 1 асист.

Смерть фаната, дитина осліпла, поліцейські стріляли по журналістах – страшна трагедія на матчі чемпіонату Аргентини