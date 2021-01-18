Відаль пояснив, чому поцілував емблему Ювентуса – чилієць виступає за Інтер
Півзахисник Інтера Артуро Відаль прокоментував досить незвичний жест перед матчем 19-го туру проти Ювентуса.
"Поцілувати емблему іншої команди ніколи не було моїм наміром. Поцілунок був демонстрацією прихильності до брата (йдеться про захисника Ювентуса Джорджо К'єлліні – прим. "Футбол 24"), із яким я провів чудові роки разом. Ми любимо один одного.
Інтер – Ювентус – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Я поважаю свою команду, наших уболівальників і людей, які довірили мені захищати і продовжувати розвивати історію цього прекрасного клубу. І я віддам душу за це. Вперед, Інтер", – написав Відаль у своєму Instagram.
Зазначимо, що епізод трапився перед початком зустрічі, коли Відаль та К'єлліні дуже тепло привітали одне одного. Раніше гравці виступали у складі Ювентуса.
Інтер впевнено переміг Ювентус: фіаско Андреа Пірло, передчасність розмов про Скудетто, блискучий матч Відаля та Барелли