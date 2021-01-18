"Поцілувати емблему іншої команди ніколи не було моїм наміром. Поцілунок був демонстрацією прихильності до брата (йдеться про захисника Ювентуса Джорджо К'єлліні – прим. "Футбол 24"), із яким я провів чудові роки разом. Ми любимо один одного.

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Я поважаю свою команду, наших уболівальників і людей, які довірили мені захищати і продовжувати розвивати історію цього прекрасного клубу. І я віддам душу за це. Вперед, Інтер", – написав Відаль у своєму Instagram.

Зазначимо, що епізод трапився перед початком зустрічі, коли Відаль та К'єлліні дуже тепло привітали одне одного. Раніше гравці виступали у складі Ювентуса.

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