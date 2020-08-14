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Відаль порівняв Мессі та Лєвандовскі перед матчем Ліги чемпіонів

07:30 - Читать на русском
Відаль порівняв Мессі та Лєвандовскі перед матчем Ліги чемпіонів
Ліонель Мессі та Роберт Лєвандовскі / Фотоколаж Mundo Deportivo

Півзахисник Барселони Артуро Відаль переконаний, що грає з "інопланетянином".

 

"Лєвандовскі – видатний майстер своєї справи. Це феноменальний форвард, який завжди дуже небезпечний. Я грав з ним два роки і бачив, як він росте. Бачив, як він важко працює на тренуваннях. Закрити такого нападника неймовірно складно, але ми готові.

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Порівнювати Лєвандовскі і Мессі не можна. Лео немов з іншої планети. Навіть якщо Лєвандовскі вважають найкращим форвардом планети, мені дуже важко порівняти його з Мессі", – цитує Відаля офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Барселона – Баварія відбудеться 14 серпня, початок о 22:00.

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Ліга чемпіонів Роберт Роберт Лєвандовскі Ліонель Ліонель Мессі Барселона Барселона Баварія Баварія Барселона - Баварія Артуро Артуро Відаль
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