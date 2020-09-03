Керівництво "блаугранас" вирішило відпустити Артуро Відаля без будь-якої компенсації, повідомляє видання Sport.es.

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Боси клубу прийняли таке рішення з метою заощадити на його зарплаті. Новий тренер "синьо-гранатових" Рональд Куман не бачить 33-річного футболіста у своїй команді, а сидіння чилійця "на лавці" добряче битиме по клубному бюджету.

Нагадаємо, Відаль перейшов у Барселону з мюнхенської Баварії у 2018 році. У складі іспанського клубу виграв чемпіонат країни 2019 року, а також Суперкубок 2018-го. У минулому сезоні провів у футболці каталонців 46 матчів у всіх турнірах, в яких забив 8 голів та віддав 3 гольові передачі.

До слова, предментний інтерес до Артуро проявляє Інтер – "чорно-сині", за повідомленням ЗМІ, запропонували футболістові контракт до 2022 року з зарплатою 6 млн євро на рік і опцією продовження ще на один сезон.

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