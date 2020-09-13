Відаль погодився на велику жертву, щоб форсувати перехід з Барселони в Інтер
Хавбек Барселони Артуро Відаль готовий піти на компроміс заради прискорення переговорів з Інтером.
Чилієць відмовився від 6,5 млн євро зарплати за останній рік контракту з "блаугранас", стверджує Tuttosport.
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Упродовж кількох днів саме сума компенсації була головною перешкодою трансферу, однак Відаль все ж вирішив поступитися Барселоні. Очікується, що сага чилійця незабаром завершиться, і він офіційно узгодить свою співпрацю з Інтером.
У минулому сезоні Ла Ліги Відаль провів 33 матчі, в яких відзначився 8 голами та двома асистами.
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