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Відаль назвав головну характеристику Барселони, яка допоможе команді виграти Лігу чемпіонів

18:05 96 Читать на русском
Відаль назвав головну характеристику Барселони, яка допоможе команді виграти Лігу чемпіонів
Ліонель Мессі та Артуро Відаль / Фото La Tercera

Півзахисник Барселони Артуро Відаль переконаний, що каталонці зробили правильні висновки після весняного фіаско з Ліверпулем у Лізі чемпіонів.

"Ми програли Ліверпулю через брак концентрації. Я ще не переварив цю поразку, я як і раніше засмучений. Важко пояснити, що це було, але ми робили багато індивідуальних помилок, було мало концентрації. Якщо футболіст не залишає на полі всі сили, якщо він не біжить до останньої секунди матчу – виграти неможливо.

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Якщо Барселона буде фізично сильнішою в цьому році, то ми зможемо виграти Лігу чемпіонів. Через талант можна виграти чемпіонат Іспанії, але саме фізична підготовка допомагає домогтися успіху в ЛЧ. Я перебуваю у найкращій команді світу і хочу підняти цей трофей над головою в нинішньому сезоні", – цитує Відаля L'Equipe.

Нагадаємо, у минулорічному розіграші ЛЧ Барселона покинула турнір на стадії півфіналу, поступившись на виїзді Ліверпулю (0:4, перший матч – 3:0).

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