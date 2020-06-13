Відаль натякнув на відхід з Барселони

Півзахисник Барселони Артуро Відаль прокоментував свої плани на майбутнє та підкреслив, що може покинути каталонський клуб.

"Мені 33 роки, але при правильному ставленні до тренувань я зможу виступати на найвищому рівні ще 3-4 сезони. Мої показники говорять самі за себе. До кінця сезону ще два місяці. Я хочу відчувати себе значущим в команді.

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В іншому випадку мені доведеться шукати щось нове для своєї кар'єри. У Барселоні я відчуваю себе чудово, моя сім'я всім задоволена, у мене чудові партнери. Але я хочу грати, хочу відчувати свою значимість. Я говорю не про всі матчі, а про найважливіші, про тих, в яких вирішується доля титулів.

У нас хороші відносини з Конте. Він знає, що я переможець, що на мене можна покластися. Розумієте? Я б хотів, щоб і тут було саме так", – поділився Відаль в коментарі El Periodico.

До слова, чилієць у нинішньому сезоні провів 31 матч в усіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.

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