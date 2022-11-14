Півзахисник Фламенго і збірної Чилі з розмахом відсвяткував перемогу в Кубку Лібертадорес.

Фламенго нещодавно виграв Кубок Лібертадорес, а у неділю, 13 листопада, провів чемпіонський парад вулицями Ріо-де-Жанейро. Однією з головних дійових осіб святкування став Артуро Відаль – екс-хавбек Барселони, Баварії, Ювентуса та Інтера.

Пропозиція руки і серця по-білоруськи: обраниця футболіста отримала стусана і лише після цього – обручку

Півзахисник так захопився алкоголем, що не без проблем тримався на ногах. Одноклубники і персонал Фламенго ледь стримали Відаля, щоб той не виліз на перила автобуса. Артуро все ж таки це зробив, але під пильним наглядом. За кілька миттєвостей чилійця повернули у безпечніше місце.

Нещодавно 35-річний Відаль втратив батька, але таки зіграв у фінальному матчі Копа Лібертадорес проти Атлетіко Паранаенсе (1:0).

O desespero do Marcos Braz de perder o Vidal depois de 5 anos de negociação HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA pic.twitter.com/qz9YmFKNmj — Fla Resenha | Flamengo (@SiteResenha) November 13, 2022

david luiz tocando violão

vidal mamado caindo em cima do segurança

gabigol cantando

ayrton beijinho passando mal



muita informação num vídeo só pic.twitter.com/fboKUulp2N — beatriz (@njxbea) November 13, 2022