Відаль напився на чемпіонському параді – зірковий хавбек ледь тримався на ногах
Півзахисник Фламенго і збірної Чилі з розмахом відсвяткував перемогу в Кубку Лібертадорес.
Фламенго нещодавно виграв Кубок Лібертадорес, а у неділю, 13 листопада, провів чемпіонський парад вулицями Ріо-де-Жанейро. Однією з головних дійових осіб святкування став Артуро Відаль – екс-хавбек Барселони, Баварії, Ювентуса та Інтера.
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Півзахисник так захопився алкоголем, що не без проблем тримався на ногах. Одноклубники і персонал Фламенго ледь стримали Відаля, щоб той не виліз на перила автобуса. Артуро все ж таки це зробив, але під пильним наглядом. За кілька миттєвостей чилійця повернули у безпечніше місце.
Нещодавно 35-річний Відаль втратив батька, але таки зіграв у фінальному матчі Копа Лібертадорес проти Атлетіко Паранаенсе (1:0).