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Відаль може продовжити кар'єру в Інтері – Конте наполягає на трансфері

19:11 313 Читать на русском
Відаль може продовжити кар'єру в Інтері – Конте наполягає на трансфері
Артуро Відаль / Marca

Півзахисник Барселони Артуро Відаль став пріоритетною трансферною метою мілнського Інтера.

Наставник Інтера Антоніо Конте вважає, що Артуро Відаль має підсилити команду та наполягає на трансфері хавбека, інформує La Gazzetta dello Sport.

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Зазначається, що Барселона може розглянути варіант з трансфером Відаля тільки для того, щоб вписатися у вимоги фінансового фейр-плей. Каталонський клуб хоче отримати 20 млн євро за 32-річного чилійця. Додається, що Відаль незадоволений своєю роллю в Барселоні та попросив свого агента розглянути усі пропозиції.

До слова, Відаль в поточному сезоні провів 18 матчів у складі Барселони, відзначившись 4 голами та асистом.

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