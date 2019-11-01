Відаль може перейти в Інтер на правах оренди

Міланський Інтер налаштований підписати півзахисника Барселони Артуро Відаля.

Хавбек Барселони Артуро Відаль може продовжити кар'єру в Інтері. "Нерадзуррі" планують вже у зимове трансферне вікно орендувати 32-річного Відаля з опцією викупу, інформує Inter News.

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В той же час "блаугранас" оцінюють чилійця, який не має регулярної ігрової практики, в 15 млн євро. Також у послугах Відаля зацікавлений китайський Шанхай СІПГ, але сам гравець прагне перейти саме в команду Антоніо Конте.

Контракт Відаля з Барселоною чинний до 30 червня 2021 року. В сезоні 2019/20 в активі чилійця 9 матчів в усіх турнірах (300 хвилин), в яких він відзначився трьома голами та одним асистом.

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