"Усі матчі для нас вирішальні. Ми повинні зіграти якомога краще, це дуже важливо для таблиці. Я гратиму проти Реала так, наче й досі залишаюсь гравцем Барселони.

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Я також пам'ятаю і виліт з Баварією у 2017 році (Відаль разом з мюнхенцями поступився 3:6 за сумою двох матчів. У другому поєдинку хавбека вилучили, а Реал забив два м'ячі з офсайдів – прим. Футбол 24). Тоді я був дуже злий, адже ми могли виграти турнір, якби пройшли Реал. Втім, сьогодні буде інший матч. Це буде той виклик, коли гравці повинні віддати всі свої сили. Я дуже хочу перемогти, і ми будемо боротися", – цитує Відаля Football Italia.

Нагадаємо, матч Реал – Інтер відбудеться сьогодні, початок о 22:00. Після двох турів Ліги чемпіонів мадридці мають всього одне очко, а у міланців два.

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