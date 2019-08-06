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Відаль близький до переходу в Інтер

11:55 340 Читать на русском
Відаль близький до переходу в Інтер
Артуро Відаль / ФК Барселона

Хавбек Барселони Артуро Відаль невдовзі перейде в міланський Інтер.

Міланський Інтер близький до підписання хавбека Артуро Відаля, повідомляє Inter News.

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Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде вважає, що "блаугранас" мають забагато гравців центру поля, а тому команду можуть покинути ветерани Ракітіч та Відаль.

Чилієць вже працював із нинішнім наставником "нерадзуррі" Антоніо Конте в Ювентусі та тричі виграв з ним Серію А.

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