Відаль: Баварія – фаворит у кожному матчі

"Завтра найважливіший матч року, дуже сподіваємося пройти далі. У Баварії був захоплюючий рік, вони виграли Кубок Німеччини і Бундеслігу. Знаємо, що буде складно, але має бути хороший матч. Пройдемо, якщо зробимо те, що повинні.

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Флік виконав чудову роботу з тих пір, як отримав шанс. Він виграв два титули, і, думаю, заслужив тренувати команду далі. Баварія завжди і всюди фаворит. Я був там і відчував це. Але Барселона – найкраща команда у світі", – цитує чилійця Marca.

Нагадаємо, матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Барселона – Баварія відбудеться 14 серпня, початок о 22:00.

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