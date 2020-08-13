toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ РБ ЛЕЙПЦИГ - АТЛЕТІКО ПЕРША ЛІГА ДИНАМО

Відаль: Баварія – фаворит у кожному матчі

21:34 - Читать на русском
Відаль: Баварія – фаворит у кожному матчі
Артуро Відаль / Фото ФК Барселона

Півзахисник Барселони Артуро Відаль поділився очікуваннями від матчу проти Баварії.

 

"Завтра найважливіший матч року, дуже сподіваємося пройти далі. У Баварії був захоплюючий рік, вони виграли Кубок Німеччини і Бундеслігу. Знаємо, що буде складно, але має бути хороший матч. Пройдемо, якщо зробимо те, що повинні.

Барселона – Баварія: Румменігге знайшов спосіб зупинити Мессі

Флік виконав чудову роботу з тих пір, як отримав шанс. Він виграв два титули, і, думаю, заслужив тренувати команду далі. Баварія завжди і всюди фаворит. Я був там і відчував це. Але Барселона – найкраща команда у світі", – цитує чилійця Marca.

Нагадаємо, матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Барселона – Баварія відбудеться 14 серпня, початок о 22:00.

Футбол – як у Гвардіоли, атмосфера – як у Хайнкеса. Флік зробив Баварію найсильнішою командою Європи

blog_ava
Минай виграв Першу лігу та піднявся в УПЛ, Інгулець вихопив другу путівку, Рух – також майже в еліті, Волинь пролетіла
19:23
13191
Теги
Ліга чемпіонів Барселона Барселона Баварія Баварія Ганс-Дітер Ганс-Дітер Флік Барселона - Баварія Артуро Артуро Відаль
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
44
хв
Барселона
22:00
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?