Відаль – про судовий позов до Барселони: Несправедливо, коли гроші не виплачуються

Півзахисник Барселони Артуро Відаль прокоментував свій судовий позов до Барселони через невиплату преміальних.

"Відповідальним за подачу позову є не я, а мій представник, мій адвокат. Я думаю, що це несправедливо, коли гроші не виплачуються, але я не хочу думати про це сьогодні. Що стосується майбутнього, буду говорити на цю тему в Іспанії, а зараз я у відпустці", – цитує чилійця Marca.

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Нагадаємо, Відаль судиться з Барселоною через несплату преміальних у розмірі 2,4 млн євро. У контракті гравця є пункт, за яким Відаль має отримати таку суму, коли зіграє 60 матчів за "блаугранас". Барселона ж вважає, що чилієць невірно зрозумів цю опцію, і зіграною грою вважається хоча б 45 хвилин проведених на полі, тоді як чилієць здебільшого виходив на заміну.

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