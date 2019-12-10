Віда зацікавив два клуби АПЛ – Бешикташ готовий продати екс-гравця Динамо

Хорватський захисник Бешикташа Домагой Віда вже найближчим часом може переїхати на Туманний Альбіон.

У послугах 30-річного захисника зацікавлені Астон Вілла та Уотфорд, інформує Goal.com з посиланням на Turkish Football.

Бешикташ хоче позбутись екс-хавбека Динамо Ленса

Турецький клуб має певні проблеми з фінансами, тож готовий розглядати пропозиції щодо трансферу хорвата, який є одним із найбільш високооплачуваних гравців команди. Віда, у свою чергу, давно хоче спробувати свої сили в одному з топ-чемпіонатів.

До слова, в поточному сезоні Віда зіграв 18 матчів за Бешикташ у всіх турнірах і забив 2 голи. Він перейшов у стамбульський клуб в січні 2018-го року з київського Динамо.

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