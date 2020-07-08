Віда вимагає від Бешикташа виплатити заборгованість – екс-динамівець не отримав чималої суми

Турецький Бешикташ заборгував Домагою Віді 1,5 млн євро. Агент хорвата вже надіслав клубу попередження про необхідність виплати грошей.

Представник Домагоя Віди надіслав керівництву Бешикташа листа з вимогою погасити заборгованість перед гравцем. Наразі стамбульський клуб, який переживає серйозні фінансові труднощі, не виплатив хорвату 11 мільйонів турецьких лір (близько 1,5 млн євро). Жодної реакції від Бешикташа поки немає, повідомляє TRT Spor.

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Нагадаємо, Віда перебрався в Туреччину на початку 2018 року на правах вільного агента після завершення контракту з київським Динамо. В поточному сезоні 31-річний хорват зіграв 35 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу 4 голи. За 4 тури до фінішу чемпіонату "чорні орли" посідають 6 місце в турнірній таблиці.

Зауважимо, контракт Віди з Бешикташем розрахований ще на 2 сезони. Взимку екс-динамівцем цікавилися клуби АПЛ, але до переходу справа так і не дійшла.

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