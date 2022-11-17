Захисник збірної Хорватії Домагой Віда поїде на чемпіонат світу у чудовому гуморі.

Вчора екс-динамівець зіграв свій 100-й поєдинок у футболці "картатих". 33-річний Віда замінив Ловрена на 58-й хвилині товариського матчу проти Саудівської Аравії.

Захисник дебютував за національну збірну ще у травні 2010-го. Відтоді Домагой награв 100 матчів, оформив 4 голи, 3 асисти і став віце-чемпіоном світу на минулому Мундіалі. З нагоди ювілею гравцю підготували низку подарунків – пам'ятну футболку, медаль і великий торт з привітанням.

На ЧС-2022 Хорватія гратиме у групі F. Суперниками віце-чемпіонів світу стануть Бельгія, Канада і Марокко. Перший поєдинок "картаті" зіграють 23 листопада проти марокканців.

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