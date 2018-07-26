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Віда узгодив з Ліверпулем умови контракту, – ЗМІ

14:30 1074 Читать на русском
Віда узгодив з Ліверпулем умови контракту, – ЗМІ
Домагой Віда / Фото ФК Динамо

Захисник збірної Хорватії та Бешикташа Домагой Віда все ближчий до переходу в Ліверпуль.

Представники Ліверпуля продовжують вести перемовини щодо трансферу захисника Бешикташа Домагоя Віди, повідомляє A Spor.

За інформацією видання, 29-річний хорват вже узгодив контракт з керівництвом "мерсисайдців" за схемою 2+1.

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Залишилось узгодити лише суму трансферу. Турецький клуб вимагає за гравця 25 млн євро, хоча раніше розраховував виручити за гравця не менше 35 млн.

Віда перейшов у Бешикташ взимку цього року в ролі вільного агента. До цього він 5 років провів у київському Динамо.

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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Бешикташ Бешикташ Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Домагой Віда Домагой Віда
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