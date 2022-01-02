Уотфорд сподівається підсилити свій захист, який є одним з найгірших в АПЛ.

Центрбек Бешикташа Домагой Віда опинився на радарах "шершнів", повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

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Уотфорд не збирається багато платити за екс-лідера Динамо, оскільки вже влітку він стає вільним агентом. Новачок АПЛ розраховує, що один мільйон євро переконає Бешикташ. Якщо ж турки оберуть принципову позицію, то Уотфорд почекає і спробує забрати 32-річного хорвата безкоштовно.

Додамо, що у поточному сезоні Віда провів 18 матчів і не відзначався результативними діями. У січні 2018-го Бешикташ підписував захисника Динамо саме вільним агентом.

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