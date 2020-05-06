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Віда став трансферною ціллю Ліверпуля – Клопп назвав екс-гравця Динамо пріоритетом

6 травня 21:51 3078 Читать на русском
Віда став трансферною ціллю Ліверпуля – Клопп назвав екс-гравця Динамо пріоритетом
Домагой Віда / фото із відкритих джерел

Захисник збірної Хорватії Домагой Віда може перебратись на Туманний Альбіон.

Ліверпуль зацікавлений у трансфері центрального захисника турецького Бешикташа Домагоя Віди, повідомляє Yeni Asir.

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За інформацією видання, англійський клуб розглядає 31-річного хорвата як гравця ротації. Зазначається, що наставник мерсисайдців Юрген Клопп вважає Віду пріоритетним кандидатом на цю роль. Німецький фахівець високо оцінив талант Домагоя завдяки його грі на ЧС-2018.

Додамо, що чинний контракт Віди з Бешикташем розрахований ще на два сезони. Водночас, турки вже зайнялися пошуками потенційної заміни для одного зі своїх лідерів. "Орли" можуть запросити косоварського оборонця Фідана Аліті, який виступає за шведський Кальмар.

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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Бешикташ Бешикташ Домагой Віда Домагой Віда
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