Віда продовжить кар'єру в Росії, – ЗМІ

Центральний захисник Бешикташа Домагой Віда готується до зміни команди.

Хорват після завершення сезону 2019/20 перейде в клуб з чемпіонату Росії, стверджує Sporun Dibi.

Гармаш повертається в Динамо – турки не будуть продовжувати оренду

Бешикташ не може дозволити собі чималу зарплату 31-річного центрбека, тому не заперечуватиме трансферу. Контракт Віди з "чорними орлами" розрахований до літа 2022-го, ціна за Transfermarkt – 6,5 млн євро. Два роки тому Бешикташ підписав оборонця Динамо на правах вільного агента.

Додамо, що зараз Віда заліковує травму. У поточному сезоні він встиг провести 33 матчі, відзначився 4 голами.

Екс-гравці збірної України і Динамо стали перлинами екзотичного чемпіонату – як знайти перший клуб за 2 роки