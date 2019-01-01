Віда може приєднатися до Ярмоленка у Вест Хемі вже у січні

Хорватський захисник Бешикташа Домагой Віда може продовжити кар'єру в АПЛ.

Захисник Бешикташа Домагой Віда може перейти у Вест Хем, повідомляє Fanatik.

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Турецький клуб готовий попрощатися з хорватом, адже зацікавлений в оптимізації зарплатної відомості. Повідомляють, що Бешикташ проситиме за захисника щонайменше 10 млн євро.

Окрім Вест Хема, за Віду готові поборотися Фулхем, Евертон та Марсель.

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