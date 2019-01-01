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Віда може приєднатися до Ярмоленка у Вест Хемі вже у січні

18:20 1192 Читать на русском
Віда може приєднатися до Ярмоленка у Вест Хемі вже у січні
Домагой Віда / Фото: соцмережі

Хорватський захисник Бешикташа Домагой Віда може продовжити кар'єру в АПЛ.

Захисник Бешикташа Домагой Віда може перейти у Вест Хем, повідомляє Fanatik.

Швед, який подорожчав майже у 7 разів, та інші українські гравці, що найбільше зросли у ціні в 2018 році

Турецький клуб готовий попрощатися з хорватом, адже зацікавлений в оптимізації зарплатної відомості. Повідомляють, що Бешикташ проситиме за захисника щонайменше 10 млн євро.

Окрім Вест Хема, за Віду готові поборотися Фулхем, Евертон та Марсель.

Лунін, Шапаренко та Миколенко потрапили в топ-50 найперспективніших молодих гравців за версією УЄФА

Теги
Головне Фулхем Фулхем Евертон Евертон Англія Бешикташ Бешикташ Домагой Віда Домагой Віда Вест Хем Вест Хем
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