Віда може перейти в Монако

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Сульшер феєрично повернувся в МЮ, Ліверпуль пішов у відрив, Реал виграв перший трофей у сезоні – підсумки євровікенду
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Хачеріді може перейти в Шахтар, – ЗМІУкраїна — 10:31 1659
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Мхітарян зламав ногу та пропустить тривалий термінАнглія — 24 груд 2090
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Лунін може дебютувати за Реал на початку січня, – Diario MadridistaІспанія — 24 груд 2524
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