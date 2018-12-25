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Віда може перейти в Монако

11:49 678 Читать на русском
Віда може перейти в Монако
Домагой Віда / соцмережі

Монако може підписати захисника Бешикташа Домагоя Віду.

Захисник Бешикташа Домагой Віда може поповнити склад аутсайдера Ліги 1 Монако, повідомляє Fanatik.

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"Монегаски" готові виплатити за хорвата 8 млн євро, але турки приймуть рішення тільки після зустрічі з головним тренером "орлів" Шенулом Гюнешом.

Раніше з'являлась інформація, що колишній захисник Динамо може стати гравцем аутсайдера АПЛ Фулхема.

Теги
Домагой Віда Домагой Віда Бешикташ Бешикташ Монако Монако Франція Трансфери
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