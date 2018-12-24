Віда може перейти в Фулхем

Захисник Бешикташа Домагой Віда може в січні стати гравцем Фулхема.

Екс-захисник Динамо Домагой Віда зацікавив аутсайдера АПЛ Фулхем, повідомляє Fotomac.

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Футболіст блискуче себе проявив у парі з Деяном Ловреном на чемпіонаті світу-2018 у складі збірної Хорватії, де "картаті" дійшли до фіналу і поступились Франції (2:4).

Раніше була інформація, що Віда може возз'єднатись зі своїм співвітчизником у Ліверпулі, але на 29-річного гравця поклав око Клаудіо Раньєрі і спробує переманити його на Крейвен Коттедж.

Фулхем після 18 турів перебуває на останній 20 позиції в турнірній таблиці АПЛ і має 10 очок.

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