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Віда може перейти у Вест Хем

10:59 635 Читать на русском
Віда може перейти у Вест Хем
Домагой Віда / ESPN

Хорватський центрбек Бешикташа Домагой Віда може опинитися в лондонському Вест Хемі.

"Молотки" ввімкнулися в перегони з Ліверпулем та Евертоном за 29-річного захисника, повідомляє Milliyet.

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За інформацією турецького видання, Вест Хем уже запропонував за Віду 22 млн євро. Таким чином, лондонці покращили пропозицію "червоних" та "ірисок", які висловлювали готовність віддати за хорвата на 2 млн євро менше.

Натомість боси Бешикташа на фоні вдалої гри Домагоя Віди на ЧС-2018 прагнуть отримати за нього не менше 35 млн. Раніше була інформація, що мадридський Атлетіко готовий заплатити цю суму.

Відзначимо, що другу частину сезону 2017/18 Віда провів у стамбульському Бешикташі. До цього 5 років він провів у київському Динамо, де, зокрема, грав із літнім новачком Вест Хема Андрієм Ярмоленком.

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