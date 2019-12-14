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Віда близький до переїзду в АПЛ – екс-захисник Динамо обрав з двох варіантів

12:21 519 Читать на русском
Віда близький до переїзду в АПЛ – екс-захисник Динамо обрав з двох варіантів

Захисник Бешикташа Домагой Віда, скоріш за все, покине команду у січні.

Хорват близький до переходу в Астон Віллу, яка готова викласти за нього 10 мільйонів євро, інформує Takvim. Саме команду з Бірмінгема обрав колишній гравець київського Динамо, відхиливши іншу пропозицію з Англії – від Уотфорда. Футболіст побоюється, що команда з передмістя Лондона, яка наразі посідає останнє місце в турнірній таблиці АПЛ, вилелить у Чемпіоншип.

Вест Хем та ще два клуби АПЛ зацікавлені у підписанні екс-хавбека збірної Аргентини

Нагадаємо, Віда перейшов у Бешикташ на початку 2018 року з київського Динамо. Наразі він є одним із найбільш високооплачуваних гравців стамбульського клубу. Через певні проблеми з фінансами Бешикташ готовий продавати своїх провідних футболістів.

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Трансфери Бешикташ Бешикташ Туреччина Домагой Віда Домагой Віда Астон Вілла Астон Вілла
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