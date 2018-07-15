Віда – про фінал ЧС-2018: Нам не пощастило з пропущеними голами

Захисник збірної Хорватії Домагой Віда прокоментував поразку від Франції у фіналі ЧС-2018.

"Суперчливі відчуття. Ми дуже горді, але, звичайно, розчаровані, що не зробили останній крок. Це сльози від жалю, але й від радості. Коли ти стоїш перед своїми фанатами важко стримати емоції. Більшою мірою ми задоволені, тому змусили пишатися командою нашу країну. Це головний підсумок, головна перемога, поки життя в Хорватії важке.

Франція – Хорватія – 4:2 – відео голів та огляд матчу

Ми багато спілкувалися з партнерами і прийшли до висновку, що нам не пощастило з пропущеними голами. Можна сперечатися щодо фолу, на мій погляд його не було. Пенальті? Там рука була опущена, а не в повітрі", – цитує Віду championat.com.