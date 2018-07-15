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Віда – про фінал ЧС-2018: Нам не пощастило з пропущеними голами

23:35 172 Читать на русском
Віда – про фінал ЧС-2018: Нам не пощастило з пропущеними голами
Домагой Віда (праворуч) / фото із соцмереж

Захисник збірної Хорватії Домагой Віда прокоментував поразку від Франції у фіналі ЧС-2018.

"Суперчливі відчуття. Ми дуже горді, але, звичайно, розчаровані, що не зробили останній крок. Це сльози від жалю, але й від радості. Коли ти стоїш перед своїми фанатами важко стримати емоції. Більшою мірою ми задоволені, тому змусили пишатися командою нашу країну. Це головний підсумок, головна перемога, поки життя в Хорватії важке.

Франція – Хорватія – 4:2 – відео голів та огляд матчу

Ми багато спілкувалися з партнерами і прийшли до висновку, що нам не пощастило з пропущеними голами. Можна сперечатися щодо фолу, на мій погляд його не було. Пенальті? Там рука була опущена, а не в повітрі", – цитує Віду championat.com.

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
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Теги
Франція - Хорватія Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 ЧС 2018 Хорватія Хорватія Домагой Віда Домагой Віда
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