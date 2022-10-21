Від Зідана до Бензема: топ-7 французів, які ніколи не вигравали "Золотого м'яча"
20:51 - Читать на русском
В історії світового футболу залишилось достатньо футболістів, чий талант був несправедливо проігнорований. "Футбол 24" пропонує згадати про деяких з них.
Карім Бензема став сьомим в історії французом, якому вдалося вибороти найпрестижнішу на цій планеті персональну нагороду – Ballon d'or. "Футбол 24" згадав найгучніші імена Франції, яким так і не вдалося отримати "Золотого м'яча".
* на момент створення відео Франк Рібері ще не встиг оголосити про завершення кар'єри.
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