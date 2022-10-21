В історії світового футболу залишилось достатньо футболістів, чий талант був несправедливо проігнорований. "Футбол 24" пропонує згадати про деяких з них.

Карім Бензема став сьомим в історії французом, якому вдалося вибороти найпрестижнішу на цій планеті персональну нагороду – Ballon d'or. "Футбол 24" згадав найгучніші імена Франції, яким так і не вдалося отримати "Золотого м'яча".

* на момент створення відео Франк Рібері ще не встиг оголосити про завершення кар'єри.