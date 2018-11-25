"Від Вест Хема отримали перший транш за трансфер Ярмоленка, від Динамо грошей ще немає", – директор ДЮСШ Юність

Директор ДЮСШ Юність Геннадій Прокопович розповів про платежі солідарності за трансфери Андрія Ярмоленка.

"Пішов перший транш від Вест Хема за трансфер Андрія Ярмоленка. Отримали першу суму. Вона невелика, але найголовніше, що гроші вже почали приходити. Це радує дітей і нас. Це ж частина тих грошей, які нам необхідні для розвитку дитячого футболу на Чернігівщині.

Стала відома сума, яку отримає спортивна школа Юність за трансфер Ярмоленка у Вест Хем

Спочатку ми хочемо купити автобус для дітей, які грають у чемпіонатах України U-14, U-15, U-16 і U-17. Вест Хем за моєю інформацією повинен виплатити 229 000 євро протягом 4 років.

Від Динамо ніяких грошей за трансфер Ярмоленка в дортмундську Борусію немає і не приходило. Ведемо листування, а воно ні до чого не призводить", – сказав директор ДЮСШ Юність в ефірі каналу "Футбол1".

Представників Динамо допитали слідчі Нацполіції у справі про "платіж солідарності" за трансфер Ярмоленка

Повідомляється, що перший транш, який ДЮСШ Юність отримала за трансфер Андрія Ярмоленка з Борусії у Вест Хем, становить 28 тисяч євро .