"З тієї нової інформації, яку вдалося здобути за цей тиждень, виявляється, що є встановлені ФІФА терміни, які дають можливість національним асоціаціям викликати футболістів, надсилати електронною поштою виклик футболістів до клубу.

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За моєю інформацією, УАФ прострочила цей термін рівно на один день, коли викликала Артема Степанова. Це мені підтвердили у прес-службі Байєра. Німецький клуб мав право не відпускати футболіста, але клуб на це не пішов, на всі ці конфлікти.

Після цього ми розуміємо, що ситуація розвивалася так, що сам Степанов відмовився їхати, бо йому некомфортно працювати з Михайленком та його штабом. Він був готовий їхати в U-21, куди йому пообіцяв Мельгоса. Він відмовився і після цього, за моєю інформацією, від УАФ на офіс Байєра приходить інший лист – відклик футболіста Артема Степанова, що його вже не викликають, а відкликають з табору збірної U-20.

Прізвище людини, яка підписувала лист про відклик – Вакалюк. Я, чесно кажучи, не знаю, хто це. Як мені сказали, це певний менеджер збірної U-20, якого скоро вже не буде у цій збірній", – сказав Бурбас у ефірі свого YouTube-каналу.

Раніше повідомлялось, що головною причиною рішення Степанова не приїжджати до розташування збірної України U-20 стали напружені стосунки з тренерським штабом команди. Зокрема, ситуацію загострило критичне інтерв’ю одного з представників коучів, яке не сподобалося сім’ї Степанова.

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