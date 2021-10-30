"Шахтар у матчі з Десною у будь-якому випадку фаворит. Чернігівці цього сезону виступають нестабільно.

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Головне питання – як швидко "гірники" заб'ють. Від цього залежить доля зустрічі. Чорноморець не дотерпів і пропустив уже в середині другого тайму. Мені здається, що Десні треба не пропустити хоча б до 70-ї хвилини.

Нашим грандам не можна втрачати золоті очки в УПЛ. Шахтар розуміє, що на нього чекає важкий поєдинок із Реалом, і взяти очки в Мадриді буде дуже складно. Динамо прийме Барселону, яка приїде до Києва з новим тренером та по-іншому зарядженою. З точки зору відновлення Динамо буде важче, ніж Шахтарю", – сказав Шелаєв у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, зустріч між Шахтарем та Десною відбудеться вже сьогодні, 30 жовтня на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 17:00.

Шахтар – Десна: анонс матчу УПЛ