"Супряга – дуже перспективний форвард, який буде майбутнім для збірної України на цій позиції. Не вважаю, що розмови навколо нього вплинули негативно. Впевнений, що це надало йому додаткового стимулу показати себе в усій красі, але... молодість зробила своє.

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Надвелика вимогливість до самого себе не посприяла спокійній грі – від цього постраждали і футболіст, і Динамо. Проте все це мине. Він – форвард, а вони живуть голами. Я у Супрягу вірю і хочу, щоб він вірив у себе та заспокоївся – все буде ОК", – поділився Великих в ексклюзивному інтерв'ю "Футбол 24".

Зазначимо, що Супряга провів 21 матч у складі киян у поточному сезоні, записавши до свого активу 3 голи та 5 асистів.

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