2021 року збірна Словаччини натуралізувала центрального захисника Вернона Де Марко, який згодом перебрався на лівий фланг оборони. Його історія відрізняється від інших представників "соколів", які сьогодні зіграють проти збірної України.

Лівий захисник збірної Словаччини Вернон Де Марко привертає увагу зарубіжних ЗМІ одним тільки ім'ям. Він народився в аргентинському місті Кордова, виріс у Росаріо і до свого 31 року життя об'їздив увесь світ, перш ніж став представником країни, яку шукав на карті в Google. "Де вона розташована?" – запитав Де Марко у свого агента, коли той запропонував йому роботу в Михалівцях 12 років тому. Саме тоді 19-річний Вернон вирушив назустріч пригодам на схід Словаччини.

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У нього не було особливого вибору. У команді четвертого аргентинського дивізіону Констанція він заробляв 200 євро на місяць. "Мені вистачало тільки на бензин", – скаржився він. Грошей бракувало, і Де Марко був змушений підробляти офіціантом у ресторані своєї матері, а також бути зайнятим на інших роботах. У той час він подумував про те, щоб кинути футбол, яким почав займатися з 12 років. Його врятувала пропозиція від словацького Земпліна, який у 2012 році представляв другий дивізіон країни. Переїхавши в Михайлівці, Вернон допоміг команді вийти до еліти і став одним з її ключових гравців.

Центрального захисника, який регулярно грав на лівому фланзі оборони, помітив братиславський Слован. У футболці "білих" Де Марко швидко став улюбленцем уболівальників, а також віце-капітаном команди. Крім професіоналізму, він підкорив їх своїми бійцівськими якостями, ентузіазмом і прагненням до успіху. "Словаки люблять, коли хтось залишає на полі своє серце. У мені є ця жилка, оскільки в Аргентині це теж цінується. Тому мені було легше адаптуватися", – зізнався легіонер, який досить швидко вивчив словацьку мову.

Який же він у цьому справний! Вернон розмовляє шістьма мовами – словацькою, іспанською, англійською, німецькою, польською та португальською. Якби він не заробляв на життя футболом, він став би перекладачем. "Словацька мова додала мені неприємностей. За складністю я б поставив її на один рівень із польською та німецькою. Спочатку я навіть не зрозумів слова "привіт". Я заговорив словацькою мовою понад рік потому. У мене не було іншого вибору, окрім як вивчити мову, якщо я хотів якось існувати в Словаччині. І часу в мене було більш ніж достатньо".

Цікаво те, що спочатку Де Марко грав у баскетбол. Грати з м'ячем у ногах він почав тільки після переїзду разом із матір'ю та своїм вітчимом до Іспанії, на Мальорку.

Під час свого перебування в Михайлівцях Вернон завершив перегляд у Леванте. Йому сподобався клуб другого іспанського дивізіону, а "кажани" хотіли отримати аргентинця на постійній основі. Однак домовленості з керівництвом Земпліна досягнуто не було, тому він пішов у Слован, у складі якого згодом чотири рази виграв чемпіонат країни і тричі – Кубок. За підсумками сезону 2020/21 він потрапив у символічну збірну словацької Суперліги – разом із чинним лівим захисником Арсенала Якубом Ківйором.

"Я амбітна людина. Якщо ви хочете досягти успіху, вам доведеться працювати більше, ніж іншим. Тільки так ви зможете змінити ситуацію. Якщо ви присвячуєте футболу стільки ж часу, скільки інші, пріоритет буде віддано тому, у кого більше таланту", – зазначив Де Марко в одному з інтерв'ю. Він отримав словацьке громадянство три роки тому й у листопаді 2021 року дебютував у складі збірної на Мальті у кваліфікації до ЧС-2022. Він вийшов на заміну й у другому таймі доклався до розгрому суперника, забивши п'ятий м'яч (6:0). Відтоді Де Марко десять разів з'являвся у стартовому складі "соколів", і має хороші шанси перевершити показники іншого "легіонера" в таборі національної команди. Німець тоголезького походження Карім Геде провів за збірну Словаччини 14 матчів. Загалом в історії цієї національної команди таких "легіонерів" було п'ять – разом із бразильцем Діонатаном Тейшейрою (8 матчів), сербом Борисом Секулічем (4) та аргентинцем Давідом Депетрісом (2).

Німецький чемпіонат Європи Вернон почав на лавці запасних, оскільки Шкріняр і Вавро грають безпосередньо в центрі захисту, а Ганцко – на лівому фланзі захисту. Але так чи інакше у Де Марко є хороші шанси зіграти на Євро-2024, він – перший захисник "на заміну". У двох товариських матчах перед поїздкою в Німеччину – із Сан-Марино та Уельсом – він провів на полі 103 хвилини (90 і 13). "Моїм кумиром завжди був Серхіо Рамос, але тепер мені, схоже, слід придивитися до лівих захисників, а не центральних", – жартує колишній аргентинець.

На турнірі в Німеччині Вернон захоче використовувати кожну хвилину на траві, щоб привернути до себе увагу – він не має наміру продовжувати кар'єру в ОАЕ. Контракт Де Марко з Хаттою діяв лише один рік, і після вильоту новачка до другого дивізіону 31-річний натуралізований словак став вільним агентом.

Усі іноземці, які носили футболку національної збірної, раніше довгий час грали в Словаччині. Їхнє прагнення отримати громадянство було мотивоване інтересом грати в національній збірній. Однак жоден із них не справив у ній істотного впливу, це був лише короткий епізод у їхній кар'єрі. Вернон Де Марко якісно вирізняється на їхньому тлі. "Представляти Словаччину – це мрія. Це не тільки моя мрія, а також мрія для моєї сім'ї і друзів. Я був далеко від дому багато років, я багато працював. Національна збірна має бути мрією кожного футболіста. Я подавав заяву на отримання громадянства не тільки для того, щоб мати можливість грати за збірну. Я щасливий у цій країні", – стверджує Де Марко.

І головне – команда його прийняла. 2021 року капітан команди Мілан Шкріняр "посвятив у лицарі" свого партнера по команді та лінії оборони: "Упевнений, він підвищить конкуренцію на своїй позиції й обов'язково нам допоможе".

У п'ятницю, 21 червня, Словаччина зіграє свій другий матч на Євро-2024 із Україною. Де Марко в разі чого – готовий.

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