"Не розумію тих, хто звинувачує Андрія Луніна в поразці Реала. Хто винен, що команда ще в першому таймі не обробила суперника і в другому грала б собі спокійно. А так ми побачили млявий і хворобливий Реал.

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Зараз, схоже, від нього залишилася одна дряхла емблема. Чи буде довіра до Луніна? Тут зараз більше питання: чи буде довіра до Зідана? Команда абсолютно в занепаді.

Є думка, що Андрію зараз краще піти, проявити себе і знову повернутися. Звичайно, я більше прихильник того, щоб більше грати. Але радити йому нічого не буду, не в праві це робити. Він сам прийме рішення. Ще є думка самого Реала, які у нього плани на українського голкіпера", – поділився Худжамов у коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, для Луніна це був дебютний матч за Реал, однак мадридці примудрилися програти третьоліговому Алькояно і вилетіти з Кубка Іспанії.

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