Від невдахи до героя один крок – суперсейв голкіпера після удару з центра поля у чемпіонаті Єгипту

Стартовий тур чемпіонату Єгипту подарував один з найдивовижніших моментів футбольного вікенду.

Голкіпер Махмуд Гаад, який виступає за скромний Енппі, всього за кілька секунд пройшов шлях від провалу до неймовірного порятунку у матчі проти Пайрамідс.

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Спочатку 22-річний воротар спробував підстрахувати захисника і вибіг за межі штрафного майданчика, щоб перервати небезпечну атаку господарів. Гаад виніс м'яч прямо на ногу гравцю Пайрамідс, який без роздумів пробив з лінії центрального кола. Удар вийшов достатньо потужним і точним, шкіряний летів прямісінько у ворота Енппі. Однак, Гаад зміг неймовірним чином повернутися у свої володіння і відвести загрозу в акробатичному стрибку.

На жаль, дії голкіпера не врятували Енппі від розгромної поразки – гості пропустили чотири м'ячі без відповіді і з першого туру посідають останню сходинку чемпіонату.

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