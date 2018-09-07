Від Литви до знаменитого тріумфу на Євро-2012 – вольові перемоги збірної України

Збірна України в першому поєдинку Ліги націй здобула вольову перемогу над Чехією. "Футбол 24" пропонує своїм читачам пригадати всі камбеки "синьо-жовтих" у офіційних матчах.

Вольова перемога України над Чехією в матчі 1 туру Ліги націй стала лише 6-ю в історії "синьо-жовтих" у офіційних матчах та першою з 2012 року.

Чехія – Україна: найкраща гра Шевченка-тренера, Яремчук передає привіт Динамо, заслужений фарт

Згадуємо попередні камбеки збірної України у офіційних поєдинках.

1. Литва – Україна – 1:3 (відбір до Євро-1996, 6 вересня 1995 року)

У Вільнюсі "синьо-жовті" пропустили першими – відзначився Мацулявічюс. Проте у другому таймі дубль Тімерлана Гусейнова та гол Андрія Гусіна схилили шальки терезів на користь збірної України.

Проте той відбірковий цикл, який став дебютним в історії збірної України, Литва завершила вище за українців – 3 місце проти 4-го.

2. Вірменія – Україна – 2:3 (відбір до ЧС-2002, 7 жовтня 2000 року)

Після поразки від Польщі в 1 турі Україні будь-що потрібно було перемагати на виїзді Вірменію. Багато хто досі пам'ятає гасло того циклу: "Наша мета – 2002". У Єревані українці по ходу зустрічі програвали 0:2, проте гол Шевченка у першому таймі та результативні удари Гусіна та того ж Шевченка у другому принесли "синьо-жовтим" важкі 3 очки.

"Якщо б матч закінчився нічиєю, це був би вдалий результат" – реакція чеських ЗМІ на перемогу України в матчі Ліги націй

Україна завершила відбірковий цикл на 2 позиції, у плей-офф поступившись Німеччині.

3. Україна – Вірменія – 4:3 (відбір до Євро-2004, 7 червня 2003 року)

Знаменитий матч у Львові. Вірмени з пенальті відкрили рахунок. Пізніше команди обмінялись голами, після чого Шевченко зрівняв рахунок та вивів Україну вперед, проте вірмени не збирались здаватися та зуміли зрівняти рахунок. Вже на останніх секундах поєдинку переможний гол забив Сергій Федоров.

Україна провалила той відбірковий цикл, суттєво відставши від Греції та Іспанії, які посіли перші дві позиції.

4. Україна – Казахстан – 2:1 (10 червня 2009 року, відбір до ЧС-2010)

На стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського українці пропустили першими. Перемогу "синьо-жовтим" двома результативними ударами приніс Сергій Назаренко.

В підсумку підопічні Михайличенка посіли друге місце у групі, поступившись Англії, а у плей-офф драматично програли Греції.

5. Україна – Швеція – 2:1 (11 червня 2012 року, Євро-2012)

Напевне, найвідоміший камбек в історії "синьо-жовтих". Рахунок на початку другого тайму відкрив Ібрагімовіч, проте українці знайшли гідну відповідь – двічі відзначився Андрій Шевченко, для якого ці голи стали останніми у футболці національної команди.

Вчора у поєдинку проти Чехії збірна України завдяки голу на останніх секундах поєдинку допомогла усім вболівальникам подарувати схожі емоції.

Чехія – Україна: поліція жорстко арештовувала українських фанатів на стадіоні – як Шевченко сміливо втрутився у конфлікт