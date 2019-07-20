Від "Ланоса" до "Порше" – Ротань розповів про автомобільні вподобання

Колишній хавбек збірної України, а нині – тренер молодіжної збірної Руслан Ротань розповів про власну автомобільну еволюцію.

"Перший мій автомобіль – Daewoo Lanos. Я дуже хотів авто, підписав перший професіональний контракт із Дніпром і на ці гроші купив. Після цього придбав у Вови Єзерського Mercedes, також швидкий автомобіль.

Дніпро, який ми втратили

Коли я був молодим, дуже любив машини, часто міняв. Після цього в мене був Lexus, потім купив Infiniti. Взагалі люблю марки Mercedes, тому майже завжди їх брав. На заході кар'єри вирішив щось змінити й узяв Porsche", – розповів екс-хавбек в інтерв'ю YouTube-каналу Footboom.

Нагадаємо, що Руслан Ротань закінчив кар'єру влітку 2018 року. У жовтні минулого року він увійшов до тренерського штабу В'ячеслава Шевчука в донецькому Олімпіку, а в грудні очолив збірну України U-21.