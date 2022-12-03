"Від керівництва УАФ лунають тези "якби не ми, то..." і починається шантаж щодо ЧС-2030.

Арешт Павелка і Запісоцького: адвокат УАФ назвав персону, якій віддали "резонансні" гроші

Скажу так – щоб Україна не втратила можливість проведення ЧС-2030 треба якнайшвидше закінчити з корупцією і схемами! Українським футболом не можна жонглювати і використовувати у своїх цілях!" – написав Циганик на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, 5 жовтня Україна разом із Іспанією та Португалією подали спільну заявку на проведення Мундіалю у 2030 році. Раніше Андрію Павелку та генеральному секретарю УАФ Юрію Запісоцькому суд обрав запобіжний захід у справі про розкрадання грошей на футбольних полях – 2 місяці арешту. Обидва вийшли під заставу у майже 20 мільйонів гривень.

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