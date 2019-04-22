Від гри з Ромаріо до життя в бідності та смерті на вулиці у 36: Бразилія оплакує втрату Валдірама

Один з найперспективніших гравців Бразилії середини "нульових" звернув на фатальний шлях.

Екс-нападник Васко да Гама та цілого ряду бразильських клубів Валдірам Коетано де Мораїс був знайдений мертвим на одній з вулиць Сан-Паулу. На тілі 36-річного футболіста виявлені сліди насильства, а поліція вже затримала трьох підозрюваних у скоєнні брутального вбивства, інформує O Globo.

32-річний іспанський футболіст трагічно загинув після невдалого падіння на газон

Валдірам, який народився у штаті Пернамбуку, подавав величезні надії тринадцять років тому, коли виступав за Васко да Гама поруч з легендарним Ромаріо. Талановитий форвард став найкращим бомбардиром Кубка Бразилії у 2006-му, однак набагато частіше він "відзначався" поза межами футбольного поля, отримавши прізвисько "Bad Boy".

Виступаючи у складі чотириразових чемпіонів Бразилії, Валдірам мав серйозні проблеми з наркотиками, а також звинувачувався у згвалтуванні. Футболіст неодноразово потрапляв у поліцейський відділок, пропускав тренування та створював негативну репутацію клубу. Однак фанати його просто обожнювали, особливо, після гола у ворота Флуміненсе, який подарував "біло-чорним" путівку у фінал національного Кубка.

Como esquecer desse gol marcado por Valdiram? Era a semifinal da Copa do Brasil de 2006, um clássico contra o Fluminense.



Esse gol marcado pelo atacante encaminhou a classificação vascaína para a final e ficou na memória dos torcedores.



Descanse em paz, Valdiram! pic.twitter.com/lS4tswQqtV — NCB Vasco (@NCB_VASCO) 20 квітня 2019 р.

Босам Васко увірвався терпець в лютому 2007 року. Після чергового скандального інциденту йому вказали на двері. З цього моменту розпочинаються справжні скитання колись багатообіцяючого вінгера, який пройшов через 18 команд. У період з 2008-го по 2011-й Валдірам змінював по три клуби за сезон, поки не загримів у реабілітаційний центр через наркозалежність і алкоголізм.

Завершивши тривале лікування, він отримав другий шанас. У 2017 році Валдірама запросив клуб Атлантіко зі штату Баїя, однак тут він також надовго не затримався через бійку з головним тренером. Спочатку проблемного гравця відправили у дубль, а потім взагалі вишвирнули з команди. Останньою краплею стали регулярні крадіжки у власних товаришів.

З цього часу життя форварда перетворилось на пекло. Він втратив житло та опинився на вулиці. Бразильські ЗМІ відшукали колишню зірку на південному заході Ріо-де-Жанейро – обідраним та голодним. Світлини п'яного футболіста швидко облетіли всю країну, а соціальний департамент Васко оперативно підшукав для нього нову сучасну клініку. "Я дарував уболівальникам щастя. Моє ім'я співали на Маракані, а зараз я перебуваю тут, у шатрі з фанери. Я занадто часто плачу", – сказав Валдірам журналістам.

У червні 2018 року він знову зник безвісти, отримавши виписку в реабілітаційному центрі. Валдірам повернувся до свого колишнього життя – став безхатченком, випивав та вживав наркотики. Востаннє екс-футболіста бачили у сюжеті одного з телеканалів, де він випрошував грошей у колишніх партнерів по Васко.

"Я не зміг витягнути Адріано з депресії – це моя найбільша поразка в кар'єрі". Від Імператора кальчо і збірної Бразилії – до повелителя фавел і головорізів