Артем Довбик навіть попри невдалу гру України проти Румунії (0:3) залишається бажаною метою для багатьох клубів. Фаворитом на нього є Атлетіко, а трансфер може обійтись у суму від 40 до 50 мільйонів євро. Жирона не має наміру зменшувати ціну нижче 40 мільйонів, попри виступ Артема на Євро-2024.

Іспанський коментатор Пако Гранде спричинив скандал, сказавши під час матчу, що "фанати Жирони з ностальгією будуть стежити за майбутнім нападником Атлетіко Артемом Довбиком". Повідомлялось і про інтерес італійського Наполі, але пріоритетом українця залишається Іспанія.

Лунін поки не визначився щодо свого майбутнього в Реалі, оскільки сконцентрований на виступах за збірну України. Воротар посилається на своїх представників щодо цього питання, а в послугах українця зацікавлений Арсенал. Лунін розглядає варіант із продовженням контракту та орендою на сезон 2024/25, адже по його завершенню може багато що змінитись, зокрема, Куртуа і Анчелотті можуть покинути клуб. Детальніше дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

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