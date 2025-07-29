"Після його дебюту у єврокубках за Дніпро-1 почалися дзвінки. Його переглядало багато клубів – з Чехії, Бельгії, Польщі, Кіпру. Минулого року Леганес виходив на Дніпро-1. Знаю, що була пропозиція, надсилали лист. Про інтерес Вальядоліда чув більше зі ЗМІ та чуток.

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Ми були дуже раді, що потрапили в Карпати. Але у нас з Яковом була домовленість: якщо кудись і переходити звідси, то тільки в клуб з топ-5 ліг. Якщо буде запрошення, інтерес, клуб буде готовий, тоді розглядатимемо пропозицію.

Від Динамо та Шахтаря пропозицій не було. Я вважаю, що в таких клубах є свої дуже гарні воротарі. На нас виходили інші клуби. Був інтерес від Олександрії, від Полісся", – цитує Дмитра Кінарейкіна Tribuna.

Нагадаємо, Яків Кінарейкін влітку цього року перейшов до Вільяреала з Карпат.

Кінарейкін дебютував за Вільяреал з перемоги 5:0 – іспанський ЗМІ назвав українця дивним ім'ям