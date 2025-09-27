– Які передчуття від виступів у Лізі конференцій? У суперниках, зокрема, Фіорентина та Крістал Пелас. Це буде іспитом для Динамо чи не все так однозначно?

– Іспит – не іспит… Раніше ти дивишся на жереб і бачиш: Фіорентина, Крістал Пелас і думаєш: "Блін, йо-майо! Краще б слабкіші команди попалися…". А зараз дивишся і думаєш: "О, Крістал Пелас, супер!". Бо я б краще в Англії зіграв, ніж в Польщі.

Фіорентина – теж клас. Звісно, буде тиснути той фактор, що Полісся з ними гідно боролися. Від Динамо всі чекають результату, всі чекають, що як колись, ми будемо обігрувати Реал Мадрид. І ми цього хочемо. Але давайте дивитися правді в очі: зараз футбол так змінився, що поки нам тяжко конкурувати з командами такого рівня, як Реал.

А з такими суперниками, як у нас у Лізі конференцій, ми можемо конкурувати, просто треба підійти до цих матчів у хорошій фізичній та психологічній формі. Як показала практика: одні й ті ж гравці грали проти Рейнджерс і Зальцбурга. Грали першим номером і краще за суперника. І ці ж хлопці грали цього року із Пафосом та Маккабі. Просто я вважаю, що десь фізичний і психологічний стан нас вибив і все.

Ми вміємо грати у футбол, багато хто з нас грав за збірну України. Чому зараз у збірній мало динамівців? Бо не демонструємо ми зараз свою найкращу гру, кожен індивідуально. Ми можемо краще, просто треба вийти на цей пік, – сказав Кабаєв в інтерв'ю Football.ua.

