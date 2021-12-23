Український футбол багатий на таланти, які готові боротися за місце на найвищих вершинах. Одним із таких "Еверестів" стала і найсильніша футбольна ліга світу – АПЛ.

Свої сили в англійському чемпіонаті спробували 8 українців. Комусь вдалося не раз святкувати чемпіонство, а комусь обставини завадили розкрити свій потенціал на повну.

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Олексій Чередник

Український першопроходець в АПЛ захищав кольори Саутгемптона. Олімпійський чемпіон пробив вікно на Туманний Альбіон і почав славну українську історію на острові.

Яскравим та успішним вояж в Англію назвати важко – 23 матчі за 3 роки та повернення в Україну. "Святі" також не вражали результатами – завжди скромне місце перед зоною вильоту. Але завдяки йому "батьки футболу" дізналися про Україну та її таланти.

АПЛ – це вершина емоцій вболівальників та майстерності футболістів. Насолоджуйся битвами найкращої ліги світу разом із BetWinner. Реєструйся на сайті та перемагай разом з улюбленими командами.



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Олександр Євтушок

Вихованцеві кримського футболу вдалося завоювати увагу Ковентрі Сіті. Англійський клуб мав заплатити за захисника 800 тисяч фунтів стерлінгів, але так до кінця і не розрахувався.

Контракт на 3,5 роки дозволяв мріяти про гарні перспективи. Але особливий стиль місцевого футболу дався взнаки – після матчів з Лестером, Манчестером та Ньюкаслом, за які Євтушок отримав дуже гарні оцінки та відгуки, у футболіста розпочалися проблеми зі спиною.

Ковентрі завдяки лише 1 очку врятувався від вильоту в Чемпіоншип. За таких умов піклуватися про українця ніхто не збирався – Євтушок повернувся у Карпати, щоб допомогти львів'янам писати свою єврокубкову історію.

Олег Лужний

Футболіст, ім'я якого знайоме кожному британцеві. Непоступливий та принциповий захисник швидко став улюбленцем Арсена Венгера, команди та вболівальників.

Один з творців легендарного чемпіонства 2001/02, тричі срібний призер АПЛ, дворазовий володар Кубка та Суперкубка Англії, фіналіст Кубка УЄФА – кар'єра Олега Романовича в Англії склалася найкращим чином. На цьому амбіції легенди не завершились – він хоче повторити усі досягнення на тренерській лаві.

Сергій Ребров

Перший український форвард, якому випала нагода показати, на що здатні українці в атаці. Найкращий бомбардир в історії чемпіонату України поїхав показувати свої сили в найсильнішу лігу світу.

Спочатку все йшло вдало, але потім втрутилися обставини – зміна тренера, невдалі серії, оренда у Вест Хем. 10 "автографів" залишив Ребров у воротах суперника, але цього виявилося мало, щоб продовжити боротьбу під англійським футбольним сонцем.

Андрій Шевченко

Англія "проковтнула" володаря "Золотого м'яча" та улюбленця українських вболівальників. Переїзд у Лондон став для всіх сюрпризом – ніхто не розумів, навіщо їхати з Мілана, де все складалося якнайкраще.

Не оцінив прагнення нових викликів і Жозе Моурінью, для якого форвардом номер один був Дідьє Дрогба. 9 голів в АПЛ, тьмяне повернення у зірковий Мілан, лава запасних у фінальному матчі ЛЧ проти Манчестер Юнайтед та споглядання за виходом Анелька, який не заб'є вирішальний пенальті – спогади далеко не найяскравіші.

Андрій Воронін

Швидкий, напористий, невблаганний до суперника – про такого нападника мріє кожен тренер. Не став винятком і наставник Ліверпуля Рафаель Бенітес.

Але адаптація пройшла не так яскраво, як того хотілося б. Форвард відкрито заявляв, що Німеччина в багатьох планах краща, що викликало бурхливу реакцію, а Бенітес давав йому не так багато ігрового часу, як хотів сам футболіст. 2 сезони, 27 ігор, 5 голів – далеко не ті показники, які прогнозували під час переходу Вороніна до лав мерсисайдців.

Олександр Зінченко

Найуспішніший український футболіст в Англії. Попри сотні дошкульних коментарів, Сашко не просто втримався в Манчестер Сіті, а й став одним із найбільш улюблених гравців самого Пепа Гвардіоли! Один з найкращих тренерів світу не втомлюється розхвалювати працьовитість та професіоналізм Зіни, а той віддячує переконливою грою на футбольному полі проти будь-яких суперників.

Триразовий чемпіон АПЛ, переможець Кубка Англії, чотирикратний тріумфатор Кубка англійської ліги, фіналіст ЛЧ – Зінченко відповідає критикам просто казковими результатами. Залишається вірити, в майбутньому список його досягнень та здобутків буде лише примножуватися.

Андрій Ярмоленко

Перехід колишнього лідера Динамо у Вест Хем здійняв фурор. У Дортмунді проявити себе на повну не вдалося, тож "молоти" виглядали прекрасним другим шансом.

Знову злий жарт зіграли особливості місцевого чемпіонату – найбільш високооплачуваний гравець Вест Хема раз за разом був змушений перебувати в лазареті. Травми завадили Ярмоленку розкритися у Східному Лондоні на повну, але в його таланта та вміннях не сумнівається ніхто. Інколи обставини сильніші за все.

Україна багата на футбольні таланти. Вже незабаром свій шлях в АПЛ спробує проторувати Віталій Миколенко. Будемо тримати за нього кулаки та сподіватись, що вслід за ним в найсильнішу лігу світу прийдуть ще багато молодих виконавців.